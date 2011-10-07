〔欧元债市〕德债期货在美国数据公布後回落,前景取决于银行支持计划

* 德债期货走低,之前美国数据缓解了衰退担忧

* 市场消化银行资本重组计划的更多细节

* 意大利公债表现稍逊,受累于供应压力;欧洲央行买入该国公债

路透伦敦10月7日电---德国公债期货周五走低,之前公布的美国就业数据强于预期,但避险买盘下周可能重回市场,如果欧元区领导人未能如市场预期制订出银行资本重组计划.

美国非农就业报告显示9月就业岗位增幅超过预期,8月数据也被上修.

德债期货FGBLc1在数据公布後下跌,测试135附近的支撑位,後削减跌幅,结算时回落47个跳动点,报135.41.

日低在135.08,高于上周低位135.01,技术分析师将其视为关键支撑位,如果跌至该水准之下并站稳,则将触发利空趋势.

法德两国领导人将在周日开会讨论如何支持受欧债危机影响打压的欧元区银行,但两国看似在融资的最佳途径方面存在分歧.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB升穿2%,至2.03%,但分析师称,除非决策者不能提供资本重组计划的更多细节,否则收益率不可能进一步攀升.

意大利公债今日多数时间表现稍逊,因投资者希望在下周新债供应前削减敞口.意大利下周将标售预估为60亿欧元的公债.

10年期意大利公债IT10YT=TWEB尾盘上扬6.8个基点,报5.524%,脱离最高水准,交易商称受助于欧洲央行买盘.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB基本持稳在5.01%.在部分葡萄牙银行信贷评等被调降後,该国公债也承压.

收盘後,信贷评等机构惠誉下调了意大利和西班牙信贷评等,令股市由升转跌,美国公债价格缩减了跌幅.[AAA-CMN-EUROP](完)

--编译 母红;审校 李军

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