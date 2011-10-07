〔英国债市〕英债期货触及一个月低位,受累了获利了结和银行评等遭调降

路透伦敦10月7日电---英债期货周五触及一个月低位,表现不及可比德债期货,因投资者在周四量化宽松举措引发大涨後继续锁定获利,且评级机构调降英国的银行评等引发对新一轮政府救助的担忧.

周四,英国央行决定再向经济注资750亿英镑扶助英债相对于其他公债表现出众,但仅带来短暂的提振,在欧洲央行表示将向银行提供低成本贷款後,价格尾盘回落.

周五跌势持续.

另外,周五评级机构穆迪调降12家英国银行和建房互助协会的信贷评等,并称预计政府将不得不继续支持该国系统重要性金融机构.

分析师称担忧此举对公共财务和英债发行所产生的短期影响,这是英债表现不及可比德债的部分原因.

英国财政大臣奥斯本坚称该国的银行资本结构良好,流动性充裕,并表示降级反应政府采取行动防止出现新一轮动用纳税人资金进行的救助.

12月英债期货FLGZ1收跌122个跳动点,报128.14,为9月2日以来最低收位.

在美国公布强于预期的就业数据後,风险意愿获得提振,该合约触及日低127.31.

现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR上扬7个基点,报2.46%,与可比德债收率扩阔1个基点,至46个基点.不过,15年期和以上年期的英债收益率仅上扬约3个基点.

法国巴黎银行策略师Shahid Ladha称,10-30年期英债收益率曲线应继续趋缓.

下周英国央行开始实施购债计划将成为投资者的关注焦点.另外,英国债务管理局将标售9亿英镑2037到期的通膨保值英债和20亿英镑的2039年到期的常规公债.下周还将公布工业产出,就业和贸易数据.(完)

--编译 母红;审校 李军

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