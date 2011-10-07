〔欧洲股市〕收在五周收盘高位,受助于美国就业数据优于预期

* 泛欧绩优股指数300指数收升0.7%

* 周期类股上涨,受美国非农就业数据带动

* 市场收市後,惠誉下调西班牙和意大利评等

路透伦敦10月7日电---欧洲股市周五上扬并触及五周收盘高位,此前公布的美国非农就业数据优于预期,缓和投资者对美国经济正在放缓的忧虑,且提振对全球增长的乐观情绪.

诸如汽车股和矿业股等周期类股升幅居前,因寄望经济增长增强将提振这些行业的需求.

STOXX欧洲600汽车和零售指数.SXAP上升1.7%,STOXX欧洲600基本资源指数.SXPP上涨1.1%.

矿业股Vedanta Resources(VED.L)和XstrataXTA.L升幅居前,分别上扬4.2%和2.7%,且成交放量.

"对美国非农就业报告的担忧过度了,"Royal London Asset Management股市部主管Jane Coffey说,"诸如矿业等板块因担心经济衰退而一直下跌,但就业数据正显示情况不是这样."

她补充说,其投资组合分配在将从全球增长中得益的企业,且最近买回Xstrata,之前在6月减持了该公司.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%,报947.63点,此为9月2日来最高收盘水准.该指数本周收高2.6%.

该指数收在50日移动均线切入位937.24点关键阻力水准上方,下一阻力位料在980.52点,这是2月至9月跌势的38.2%费波纳奇回档位.

欧洲股市收市後,惠誉下调西班牙评等至"AA-",展望为负面.惠誉亦下调意大利评等至"A+",展望为负面,称此举是反映欧元区危机加重.[ID:nCN8496453][ID:nCN8496445]

英国富时100指数.FTSE上升0.23%,报5,303.40点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.54%,报5,675.70点,法国CAC-40指数.FCHI升0.66%,报3,095.56点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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