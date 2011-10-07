〔全球金市〕金价下跌逾1%,惠誉调降西班牙和意大利评级令投资者抛盘

《美国重要政经日程》-2月6日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
* 黄金与股市一并下跌,此前惠誉调降西班牙和意大利评等
* 金价最初受略正面的美国就业数据扶助走高
* 亚洲黄金溢价处于八个月高点,ETF基金增持仓位
路透纽约/伦敦10月7日电---金价周五下跌逾1%,因投资者快速售出黄金来为走低的股市补交保证金,此前惠誉下调西班牙和意大利债信评等.
尽管周五黄金出现回落,但仍有望录得一个月来首个周度上扬.本周黄金基本与风险资产一并上扬,场内鲜有避险买盘身影,之前黄金正是受到避险买盘推助而连续上涨三年之久.
早盘交易时,黄金与美国股市同涨,此前美国非农就业数据高于预期打消经济衰退担忧.
不过,交易商表示,黄金基本面仍未变动,因略偏正面的就业数据,并没有令投资者打消美国联邦储备理事会(美联储,FED)应采取更多措施刺激更强复苏的观点.
"当市场人士需要资金来补交保证金时,黄金总会受到来自其他市场的流动性挤占.在本周(黄金)走势逆转後,我不太清楚黄金是否见底." DoubleLine Capital商品组合经理Jeffrey Sherman称.
截至1705GMT,现货金XAU=下跌1.1%,报每盎司1,631.69没有,稍早曾触及1,665.99美元高位.
黄金价格本周有可能上涨0.5%,为五周来首次单周上涨,因受实货需求好转扶助.黄金在9月初触及1,920.30美元纪录高位後进入修正,并持续反弹.
美国12月黄金期货GCZ1下跌19.40美元,报每盎司1,633.80美元.本周後半段市场成交量清淡,暗示近期金价涨势料不会持续太久.
现货银XAG=下跌2.9%至每盎司30.98美元.
在全球各上市交易基金(ETF)9月时黄金流出近50万盎司之後,这些基金已回补了近四分之一的头寸,其选择在较低价位买进.
铂金(白金)系金属中,现货铂金XPT=下跌1.2%至每盎司1,487.49美元.现货钯金XPD=挫跌2.9%至584.75美元.
--------------------------1705GMT------------------------------
最新价格/ 当日 当日 年初迄今
COMEX黄金期货 GCZ1 1633.80 -19.40 -1.2% 14.9%
COMEX白银期货 SIZ1 31.000 -1.005 -3.1% 0.2%
COMEX铂金期货 PLV1 1494.40 -9.40 -0.6% -16.0%
COMEX钯金期货 PAZ1 588.20 -10.60 -1.8% -26.8%
现货金 XAU= 1631.69 -17.66 -1.1% 15.0%
现货银 XAG= 30.98 -0.92 -2.9% 0.4%
现货铂金 XPT= 1487.49 -18.26 -1.2% -15.8%
现货钯金 XPD= 584.75 -17.40 -2.9% -26.9%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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