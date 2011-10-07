〔全球金市〕金价下跌逾1%,惠誉调降西班牙和意大利评级令投资者抛盘

* 黄金与股市一并下跌,此前惠誉调降西班牙和意大利评等

* 金价最初受略正面的美国就业数据扶助走高

* 亚洲黄金溢价处于八个月高点,ETF基金增持仓位

路透纽约/伦敦10月7日电---金价周五下跌逾1%,因投资者快速售出黄金来为走低的股市补交保证金,此前惠誉下调西班牙和意大利债信评等.

尽管周五黄金出现回落,但仍有望录得一个月来首个周度上扬.本周黄金基本与风险资产一并上扬,场内鲜有避险买盘身影,之前黄金正是受到避险买盘推助而连续上涨三年之久.

早盘交易时,黄金与美国股市同涨,此前美国非农就业数据高于预期打消经济衰退担忧.

不过,交易商表示,黄金基本面仍未变动,因略偏正面的就业数据,并没有令投资者打消美国联邦储备理事会(美联储,FED)应采取更多措施刺激更强复苏的观点.

"当市场人士需要资金来补交保证金时,黄金总会受到来自其他市场的流动性挤占.在本周(黄金)走势逆转後,我不太清楚黄金是否见底." DoubleLine Capital商品组合经理Jeffrey Sherman称.

截至1705GMT,现货金XAU=下跌1.1%,报每盎司1,631.69没有,稍早曾触及1,665.99美元高位.

黄金价格本周有可能上涨0.5%,为五周来首次单周上涨,因受实货需求好转扶助.黄金在9月初触及1,920.30美元纪录高位後进入修正,并持续反弹.

美国12月黄金期货GCZ1下跌19.40美元,报每盎司1,633.80美元.本周後半段市场成交量清淡,暗示近期金价涨势料不会持续太久.

现货银XAG=下跌2.9%至每盎司30.98美元.

在全球各上市交易基金(ETF)9月时黄金流出近50万盎司之後,这些基金已回补了近四分之一的头寸,其选择在较低价位买进.

铂金(白金)系金属中,现货铂金XPT=下跌1.2%至每盎司1,487.49美元.现货钯金XPD=挫跌2.9%至584.75美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

COMEX黄金期货 GCZ1 1633.80 -19.40 -1.2% 14.9%

COMEX白银期货 SIZ1 31.000 -1.005 -3.1% 0.2%

COMEX铂金期货 PLV1 1494.40 -9.40 -0.6% -16.0%

COMEX钯金期货 PAZ1 588.20 -10.60 -1.8% -26.8%

现货金 XAU= 1631.69 -17.66 -1.1% 15.0%

现货银 XAG= 30.98 -0.92 -2.9% 0.4%

现货铂金 XPT= 1487.49 -18.26 -1.2% -15.8%

现货钯金 XPD= 584.75 -17.40 -2.9% -26.9%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=