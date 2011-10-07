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债券 | 2011年 10月 8日 星期六 02:45 BJT

〔美国债市〕高级别公司债市场本周发债总计79.6亿美元

IFR纽约10月7日电---美国高级别公司债市场在本周初几乎一片沉寂後,本周後期最终有一些一直伺机推出,评级为BBB的公司债浮现.这些债券定价大幅折让,从较高的BBB评级,发债规模较小的债券折让30-35个基点,以至较低的BBB评级债券,144A交易和扬基债券折让50个基点以上.

尽管美国高级别公司债市场截至周三,仅有5亿美元债券定价,但到本周结束,总计79.6亿美元共10宗交易完成.鉴于本周初的表现,本周成绩不错,然而整体市况还是缓慢,只略多于上周的76.01亿美元,同时不及许多人原本预计的80-120亿美元.

扬基债券在过去几周淡静,本周重回市场,且发债最多,共三宗,共计47.5亿美元,占本周发债总额的60%.但来自美国本土工业企业的则发债宗数较多,为四宗,但规模较小,总计仅19亿美元.

10月开局缓慢,本周总计79.6亿美元.市场平均预估10月交易量将为400-450亿美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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