〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大多收低,连跌六周

《美国重要政经日程》-2月6日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透芝加哥10月7日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收低,交易商表示,在惠誉下调意大利和西班牙评等、投资人对全球经济忧虑重燃後商品市场出现普跌.
小麦期货开低,但之後反弹,但意大利和西班牙评等遭调降後给市场带来利空基调.
本周,CBOT小麦期货跌0.1%,为连续第六周下滑.
分析师预计2011/12年美国小麦最终库存为7.33亿蒲式耳,低于美国农业部9月预估的7.61亿.
美国大平原南部预报有高至1-2英寸降雨,将为近期播种的硬红冬麦作物带来急需的湿度.
乌克兰议会取消小麦出口关税,可能给出口市场带来更多竞争.
12月小麦期货WZ1收低8-1/2美分,报6.07-1/2美元.
今日CBOT小麦期货的预估成交量为54,802口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 李军;审校 利棣儿
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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