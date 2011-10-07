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市场报道 | 2011年 10月 8日 星期六 04:42 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大多收低,连跌六周

路透芝加哥10月7日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收低,交易商表示,在惠誉下调意大利和西班牙评等、投资人对全球经济忧虑重燃後商品市场出现普跌.

小麦期货开低,但之後反弹,但意大利和西班牙评等遭调降後给市场带来利空基调.

本周,CBOT小麦期货跌0.1%,为连续第六周下滑.

分析师预计2011/12年美国小麦最终库存为7.33亿蒲式耳,低于美国农业部9月预估的7.61亿.

美国大平原南部预报有高至1-2英寸降雨,将为近期播种的硬红冬麦作物带来急需的湿度.

乌克兰议会取消小麦出口关税,可能给出口市场带来更多竞争.

12月小麦期货WZ1收低8-1/2美分,报6.07-1/2美元.

今日CBOT小麦期货的预估成交量为54,802口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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