〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大多收低,连跌六周

路透芝加哥10月7日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收低,交易商表示,在惠誉下调意大利和西班牙评等、投资人对全球经济忧虑重燃後商品市场出现普跌.

小麦期货开低,但之後反弹,但意大利和西班牙评等遭调降後给市场带来利空基调.