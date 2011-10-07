〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下跌并连续五周走低,受美国天气拖累

路透芝加哥10月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五小幅下跌,受利于收割的美国天气和商品整体遭到抛售拖累,此前惠誉下调意大利和西班牙主权债信评等.

美元稍早走软,支撑商品市场,但在惠誉下调意大利和西班牙信贷评等後,美元扭转跌势上涨.[FRX/CN]

大豆合约Sc1接近周一触及的近一年低位11.52美元,不过一直处于该水平上方.

大豆本周下跌1.8%(非官方),为连续第五周下跌.

美国农业部确认销售10.6万吨2011/12年交货的美国大豆给中国.

11月大豆期货SX1下跌5-1/2美分,报每蒲式耳11.58-1/4美元.

10月豆油合约BOc1收高0.15美元,收报每磅49.07美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1升0.4美元,收报每短吨300.1美元.

今日CBOT大豆预估成交量为203,756口,豆油为76,043口,豆粕为57,822口.(完)

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