〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下跌并连续五周走低,受美国天气拖累

《美国重要政经日程》-2月6日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透芝加哥10月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五小幅下跌,受利于收割的美国天气和商品整体遭到抛售拖累,此前惠誉下调意大利和西班牙主权债信评等.
美元稍早走软,支撑商品市场,但在惠誉下调意大利和西班牙信贷评等後,美元扭转跌势上涨.[FRX/CN]
大豆合约Sc1接近周一触及的近一年低位11.52美元,不过一直处于该水平上方.
大豆本周下跌1.8%(非官方),为连续第五周下跌.
美国农业部确认销售10.6万吨2011/12年交货的美国大豆给中国.
11月大豆期货SX1下跌5-1/2美分,报每蒲式耳11.58-1/4美元.
10月豆油合约BOc1收高0.15美元,收报每磅49.07美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1升0.4美元,收报每短吨300.1美元.
今日CBOT大豆预估成交量为203,756口,豆油为76,043口,豆粕为57,822口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 李富强;审校 李军
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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