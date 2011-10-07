〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货因美国收割进展而收低,但本周收升

路透芝加哥10月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌,交易商说,因美国收割进度加快而令市场承压,且意大利和西班牙评等被下调後商品价格普跌拖累玉米市场.

美元指数.DXY稍早走弱,支持商品价格,之後在惠誉下调意大利和西班牙评等,为欧洲的信贷和银行危机再添一笔後,美元逆转走势上扬.

从目前一直至下周初期,美国玉米种植带天气仍然良好,有利农户收割.中西部地区西面周末将有降水,预料降雨量将达0.25-0.75英寸,但预计不会对农户收割造成重大延误.

尽管CBOT-近月玉米期货Cc1收低,但该合约本周升1.8%,为过去五周下跌後首周回升.

交投疏落,玉米期货成交量较之前30天日均值低约40%.

乌克兰议会取消小麦和玉米的出口关税,但维持对大麦的出口关税.

在美国农业部(USDA)于10月12日公布供需报告前,路透访问的27名分析师平均预估美国玉米产量为每英亩148.7蒲式耳,高于USDA在9月预估的148.1.以上分析师对美国2011年玉米产量平均预估为124.71亿蒲式耳,USDA在9月的预估为124.97亿.

CBOT-12月玉米合约CZ1收低5-1/2美分,报每蒲式耳6.00美元.

今日CBOT玉米预估成交量为155,809口.

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