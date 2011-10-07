〔纽约期市〕ICE原糖期货在清淡交投中上涨,咖啡期货重挫

《美国重要政经日程》-2月6日
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路透纽约/伦敦10月7日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周五在相对清淡的成交量中攀升,投机客和基金买盘提振市场.阿拉比卡咖啡因日内稍晚出现一系列卖盘,後者影响力盖过咖啡烘焙商买盘.
可可期货收低.
尽管原糖市场上涨,但市场仍低于上周收盘价,指标3月合约陷入每磅23.50-26.50美分的交易区间.
消费者买兴亦扶助原糖.认为原糖市场已跌至足够低水平的潜在买家向经纪商发出问询,以准备入场.
洲际交易所(ICE)3月原糖合约SBH2跳涨0.52美分,或2.1%,报每磅25.16美分.
"(市场主要是受)投机客和算法买盘推动,并没有什麽新消息影响市场."一位驻伦敦的期糖交易商称."成交量很低,因此一部分人可以轻易入场推高价格."
近几周原糖价格下滑,因市场注意力日益转向北半球料将出现大幅供给.3月合约在8月触及30.60美分的高点後,迄今已下挫约17%.
Liffe-12月白糖期货LSUZ1收高12美元,或1.9%,收报每吨653.70美元.
洲际交易所(ICE)12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1回吐稍早涨幅并大跌10.05美分,或4.3%,收报每磅2.2435美元.该合约本周料有可能收平.
伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2亦削减较早涨势,收低68美元,或3.3%,报每吨1,983美元.
洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCZ1下跌8美元,收报每吨2,652美元.本周收高1.7%.
伦敦3月可可期货LCCH2跌17英镑,收报每吨1,746英镑,因英镑兑美元上涨.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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