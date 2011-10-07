〔金属期市〕期铜录得4月以来最大单周涨幅,因美国就业数据强于预期

* 期铜本周释然性上涨,涨幅近5%

* 令人鼓舞的美国就业数据助燃涨势

* LME取消仓单本周增加60,000吨

* 中国金融市场周一恢复交易

路透纽约/伦敦10月7日电---期铜周五劲扬2%,本周录得逾六个月来最大单周涨幅,因令人鼓舞的美国就业数据扶助铜价自本周稍早得跌至14个月低位後反弹.

铜价未跟随其他风险资产走低暗示市场预期中国周一恢复交易时人气为买入,并据此调整头寸.尾盘西班牙和意大利评等遭调降令涨势收窄.

中国金融市场本周因假休市,周一将恢复交易.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收涨150美元,或2%,收报每吨7,375美元,盘後交易中回落至7,260美元.

本周铜价大涨近5%,录得4月第二周跳升5.5%以来最大单周涨幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1收高2.70美分,至每磅3.2735美元,盘中交易区间为3.2580-3.3380美元.

根据汤森路透初步数据,成交连续第二日保持清淡,纽约市场成交量为约50,000口,较30日均值低约10%.

美国公布的数据显示,9月就业岗位增幅大于预期,部分缓解了对双底衰退的担忧.

不过,市场焦点仍在欧元区,尤其是在惠誉调降意大利主权债信评等一个级距,调降西班牙评等两个级距後.展望未来,德法两国将于周日召开关键峰会,讨论增强摇摇欲坠的欧洲银行业,并抗击金融市场扩散,为可能出现的希腊违约作准备.

**静待中国重返市场**

另外,数据显示LME铜库存下降4,625吨,至467,100吨.自去年12月以来,库存仍增长了约三分之一.

本周铜取消仓单增至2009年5月初以来最高,这是短期铜需求前景的利好信号.

多数取消仓单来自韩国的仓库,暗示这些铜可能流向中国.

ANZ在一份报告中称,"铜价应在第四季和明年初从9月的跌势中反弹,受供应吃紧和中国消费者重建库存推动.但美国复苏不令人鼓舞,中国成长不断放缓以及欧洲新出现的冲击将继续严重阻碍铜价走势."

进一步的供应问题提供额外提振.中国在赞比亚的一工厂的逾500名工人罢工,要求增加工资.

以下为1819 GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 328.65 4.00 +1.23 444.70 -26.10

LME期铝 2228.00 -2.00 -0.09 2470.00 -9.80

LME期铜 7368.00 143.00 +1.98 9600.00 -23.25

LME期铅 1940.00 18.00 +0.94 2550.00 -23.92

LME期镍 18900.00 -50.00 -0.26 24750.00 -23.64

LME期锡 22950.00 750.00 +3.38 26900.00 -14.68

LME期锌 1919.00 52.00 +2.79 2454.00 -21.80

上海期铝 16640.00 165.00 +1.00 16840.00 -1.19

上海期铜 54790.00 2190.00 +4.16 71850.00 -23.74

上海期锌 15400.00 715.00 +4.87 19475.00 -20.92

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=