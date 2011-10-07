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债券 | 2011年 10月 8日 星期六 04:09 BJT

〔美国债市〕机构债利差略收窄,惠誉调降意大利和西班牙评等令市场承压

IFR纽约10月7日电---机构债周五稍早走窄2至3个基点後,最终仅收窄1个基点.在美国公布非农就业数据优于预期,并且上修了前几个月数据後,风险市场在盘中稍晚逆转早先涨幅,之前惠誉下调意大利和西班牙债信评等,同时将葡萄牙评等保留在负面观察名单中.

一政府报告指美国银行业对欧洲债务危机风险敞口仅有6,400亿美元,或占美国银行业总资产5%,但一报导称数据被低估了,给市场浇了盆冷水,进一步打压股市.随後,信用利差重返早前缩窄之势.

机构债市场活动整体相对清淡.根据TRACE,成交量为较低的46.78亿美元,成交宗数为2,981.盘中资金流动方向各异,不过偏好较长期机构债买家的资金流稳定,因9月非农就业数据强劲令美国公债回落,收益率曲线走陡,绝对收益率上涨.

联邦住房贷款银行(FHLB)料将在10月12日,即下周三入市宣布发债计划.下周政府发起企业(GSE)赎回总额跌至53.30亿美元,本周为96.24亿美元.房利美FNMA.OB将赎回31.55亿美元,房贷美将赎回6亿美元.FHLB赎回17.75亿美元.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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