〔纽约期市〕ICE期棉五天内首日下跌,市场静待USDA数据

路透纽约10月7日电---期棉周五收低,为五天内首见,市场因投资者小量的卖盘而承压,交易商静待政府下周公布关键的作物报告,分析师说.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收跌0.75美分,报每磅1.0198美元,盘中交易区间为1.0135-1.064美元.过去11天,市场交投区间大致为0.98-1.04美元.

汤森路透初步数据显示,周五成交量为近6,300口,较30日均值低逾50%.ICE数据显示,周四成交量为8,606口,是9月16日来最低.

商品经纪商Penson Futures的高级棉花分析师Sharon Johnson说,一些了结获利和外围市场疲弱令棉花承压.

她说,美国农业部(USDA)周三1230 GMT公布其月度供需报告前,市场人士可能轻微调整头寸.

交易商说,棉花市场必需突破其交投区间,并收在区间以外,才能为市场走势定下新方向.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月6日,棉花市场未平仓合约为153,340口,10月5日为152,631口.(完)