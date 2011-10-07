〔纽约期市〕ICE期棉五天内首日下跌,市场静待USDA数据

《美国重要政经日程》-2月6日
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路透纽约10月7日电---期棉周五收低,为五天内首见,市场因投资者小量的卖盘而承压,交易商静待政府下周公布关键的作物报告,分析师说.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收跌0.75美分,报每磅1.0198美元,盘中交易区间为1.0135-1.064美元.过去11天,市场交投区间大致为0.98-1.04美元.
汤森路透初步数据显示,周五成交量为近6,300口,较30日均值低逾50%.ICE数据显示,周四成交量为8,606口,是9月16日来最低.
商品经纪商Penson Futures的高级棉花分析师Sharon Johnson说,一些了结获利和外围市场疲弱令棉花承压.
她说,美国农业部(USDA)周三1230 GMT公布其月度供需报告前,市场人士可能轻微调整头寸.
交易商说,棉花市场必需突破其交投区间,并收在区间以外,才能为市场走势定下新方向.
洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月6日,棉花市场未平仓合约为153,340口,10月5日为152,631口.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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