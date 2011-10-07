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市场报道 | 2011年 10月 8日 星期六 04:12 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.18%,Nasdaq指数收挫1.1%

路透纽约10月7日电---美国股市周五收跌,逼近熊市区间,本周收涨,令人鼓舞的美国就业数据和欧洲正应对债务危机的希望带动股市本周涨势.

根据初步收盘数据显示,道琼工业指数.DJI收跌20.21点,或0.18%,报11,103.12;标准普尔500指数.SPX收挫9.51点,或0.82%,报1,155.46点.Nasdaq指数.IXIC回落27.47点,或1.1%,报2,479.35点.

本周,道指收高1.7%,标普500指数收涨2.1%,Nasdaq指数攀升2.7%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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