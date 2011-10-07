〔加拿大汇市〕加元兑美元收平,获利了结令涨幅回吐

路透多伦多10月7日电---加元兑美元周五几无变动,本周加元一直处于波动交投,此前触及13个月低位後因经济环境改善而重拾一些涨势.

北美股票市场和与商品相关的货币盘中震荡,之前美国就业数据高于预期暗示该国或将避免衰退,尽管夏季时美国经济出现放缓.

加拿大和美国就业数据均超预期,提振早盘风险人气并令加元与股市一道上涨,但稍晚时由于投资者即将迎来周末小长假前,且对欧洲债务问题态度谨慎,加元下跌.

加元兑美元CAD=D3收报1.0383加元或0.9631美元,较周四收报的1.0378加元或0.9636美元几无变动.本周加元下跌约1.2%,但远离周二触及的13个月低位1.0658加元.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]