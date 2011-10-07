〔加拿大汇市〕加元兑美元收平,获利了结令涨幅回吐

《美国重要政经日程》-2月6日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透多伦多10月7日电---加元兑美元周五几无变动,本周加元一直处于波动交投,此前触及13个月低位後因经济环境改善而重拾一些涨势.
北美股票市场和与商品相关的货币盘中震荡,之前美国就业数据高于预期暗示该国或将避免衰退,尽管夏季时美国经济出现放缓.
加拿大和美国就业数据均超预期,提振早盘风险人气并令加元与股市一道上涨,但稍晚时由于投资者即将迎来周末小长假前,且对欧洲债务问题态度谨慎,加元下跌.
加元兑美元CAD=D3收报1.0383加元或0.9631美元,较周四收报的1.0378加元或0.9636美元几无变动.本周加元下跌约1.2%,但远离周二触及的13个月低位1.0658加元.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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