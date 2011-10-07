〔美国债市〕本周共有三宗信用卡ABS交易完成

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
IFR纽约10月7日电---过去一周,信用卡有资产担保的证券(ABS)本周主导ABS市场,共有三宗定价,总计26亿美元.
市场也继续推出汽车信贷ABS,共有三宗,但不是一帆风顺.至今,仅有两宗交易总计18亿美元得以完成.
本周稍早,加拿大皇家银行,美国银行,摩根大通和苏格兰皇家银行为规模为11.5亿美元以上的American Express Credit Account Master Trust (AMXCA) 2011-1定价.
交易原先公布2011-1和2011-2系列各有三批债券,年期平均为2.93和4.93年.穆迪和标准普尔对两个系列的评级分别为AAA,"A2/AA+",和"Baa2"/A-"
当价格指导公布时,交易变为仅为三年期.
评级为AAA和"A2/AA+"债券的定价分别为一个月Libor上浮17个基点和70个基点.
本周另一罕见的交易是汇丰,摩根大通和苏格兰皇家银行承销的Turquoise Credit Card Backed Securities plc Series 2011-1.
巴克莱也在本周稍晚推出规模为10亿美元的144a Gracechurch Card Programme Funding Plc Series 2011-5.年期为1.49年,评级为AAA,定价在一个月Libor上浮55个基点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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