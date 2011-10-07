〔美国股市〕欧洲银行业ADR回落,因意大利和西班牙评等遭调降

路透纽约10月7日电---在美国上市的欧洲银行美国存托凭证(ADR)周五大幅走低,西班牙和意大利信贷评等遭调降令欧元区债务问题的波及面扩大.
惠誉将西班牙信贷评等从AA+调降至AA-,展望维持负面,暗示未来数年可能进一步调降评等.惠誉还将意大利主权信贷评等调降一个级距,从AA-降至A+.
巴克莱(BCS.N)急跌4.3%,报10.15美元.德意志银行(DB.N)劲挫5%,报35.15美元.西班牙国际银行STD.N微升0.1%,报8.48美元.
欧洲央行本周通过购买担保公债并恢复提供较长期贷款为受困的银行提供更多帮助,以避免出现新一轮信贷紧缩.
其他金融业ADR方面,瑞信(CS.N)回落4.3%,报25.45美元.ING(ING.N)劲挫3.9%,报7.38美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌0.9%.标普500指数.SPX收挫0.82%.
纽约梅陇银行欧洲ADR指数.BKEUR回落0.6%.纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收挫1.4%;拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收跌1.9%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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