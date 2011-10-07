〔国际油市〕NYMEX原油期货因就业数据而收高,但升幅受欧洲危机限制

《美国重要政经日程》-2月6日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
* 优于预期的就业数据缓和对美国经济衰退的担忧
* 意大利和西班牙评级被下调,导致对欧元区的忧虑加深
* CFTC:投机客削减NYMEX原油期货净多头头寸
路透纽约10月7日电---美国原油期货周五收高,连升第三天,因优于预期的就业数据缓和对美国经济衰退的担忧.
不过原油期货的升幅受限,因意大利和西班牙评级遭下调,使投资者更担心欧元区债务危机.
美国9月非农就业岗位增加10.3万个,但数据包括Verizon的4.5万名罢工工人恢复工作,限制了数据的正面影响力度,交易商说.
除去这些数据後,非农就业岗位增加5.8万个,低于市场原先预估的增加6万个.
穆迪下调意大利和西班牙信贷评等,拖累欧元兑美元下跌,降低了风险人气.尾盘美元指数升0.14%.[FRX/CN]
周一因哥伦布纪念日假期,美国政府机构和债市将休市,但股市和商品市场开市.
因为假期,美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)的美国原油库存将推迟一天公布,分别推後至周三和周四.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLc1收升0.39美元,或0.47%,结算价报每桶82.98美元,盘中交投区间在81.66-84美元.
本周,近月原油合约上升3.78美元或4.77%.本周的周度百分比升幅是截止3月4日当周上升6.54美元或6.7%来最大.
在伦敦,ICE-11月布兰特原油LCOX1收升0.15美元,结算价报105.88美元,较美国原油的溢价收窄至22.90美元,周四溢价为23.14美元.
本周布兰特原油上升3.12美元,或3.04%,录得截止7月8日当周来最大的周度百分比升幅,当时升6.56美元或5.87%.
NYMEX-11月RBOB汽油RBX1收跌3.84美分,或1.43%,结算价报每加仑2.6476美元.本周,近月RBOB汽油合约升2.16美分或0.82%,连升第二周.
NYMEX-11月取暖油HOX1收低0.23美分,或0.08%,报每加仑2.8588美元.本周,近月取暖油合约升6.4美分或2.29%,在之前两周下跌後回升.
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截止10月4日的一周,投机客削减在美国原油期货和期净多头头寸超过8,500口,至146,304口.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
11月原油 82.98 0.39 0.5% 81.36 84.00 342,974 386,089
12月原油 83.17 0.37 0.5% 81.52 84.16 148,561 201,293
11月RBOB汽油 2.6476 -0.0384 -1.4% 2.6113 2.6893 41,531 64,146
12月RBOB汽油 2.5874 -0.0211 -0.8% 2.5517 2.6216 36,523 44,364
11月取暖油 2.8588 -0.0023 -0.1% 2.8261 2.8801 36,938 66,267
12月取暖油 2.8512 -0.0022 -0.1% 2.8179 2.8708 20,487 38,800
ICE合约
11月布兰特 105.88 0.15 0.1% 104.37 106.64 166,871 192,569
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 665,723 836,382 649,937 1,438,871 -9,326
汽油 111,328 174,969 128,062 265,878 3,424
取暖油 82,494 166,861 131,645 329,440 4,896(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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