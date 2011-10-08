〔中国数据〕9月非制造业PMI升至59.3,受零售为首的消费性行业带动--CFLP

路透北京10月8日电---中国物流与采购联合会(CFLP)发布数据,9月中国非制造业商务活动指数为59.3%,比上月上升1.7个百分点,季节性因素较为明显,以零售业为首的消费性行业带动非制造业经济活动整体活跃.

CFLP新闻稿显示,9月中国非制造业PMI各单项指数中,存货指数较上月上升,收费价格指数较上月持平,其馀各指数的环比均呈现不同程度回落.

"新出口订单指数为49.7%,自今年3月以来首次回落至50%以下,环比回调幅度最大,需密切关注复杂的国际经济环境对中国经济发展的影响."CFLP副会长蔡进称.

他并指出,当前房地产市场需求较为低迷,并在观望中继续趋于回落.中间投入价格指数和收费价格指数一降一平,物价水平的稳定趋势进一步巩固.当前,应在稳定物价总水平的基础上,防止形成新涨价因素,以巩固宏观调控的成果.

数据显示,9月,房地产业商务活动指数为51.0%,环比回落0.3个百分点;新订单指数为44.3%,环比回落1.4个百分点;中间投入价格指数为59.9%,环比回落0.3个百分点.

由于没有合成指数,国际上通常用商务活动指数来反映非制造业经济发展的总体情况,一般来说该指数达到50%以上,反映非制造业经济总体上升或增长;低于50%,反映非制造业经济下降或回落.

中国非制造业PMI指数体系,由商务活动、新订单、新出口订单、积压订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期10项扩散指数构成.

新出炉的中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI达51.2%,为连续第二个月小幅回升;汇丰(HSBC)发布的9月PMI终值继续居荣枯分水岭50线下,显示中国制造业增速仍在轻微放缓,但发展态势趋稳.[ID:nCN1994581][ID:nCN1998015]

表1 各月非制造业采购经理指数(PMI):

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月

PMI 59.3 57.6 59.6 57.0 61.9 62.5 60.2 44.1 56.4 56.5 53.2 60.5 61.7 (完)

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