〔新闻稿〕中国9月非制造业PMI为59.3%,环比上升1.7个百分点

(以下是中国物流与采购联合会发布的9月中国非制造业商务活动指数新闻稿)

9月份中国非制造业商务活动指数为59.3%

2011年9月，中国物流与采购联合会（CFLP）发布的中国非制造业商务活动指数为59.3%,比上月上升1.7个百分点。本月中国非制造业PMI各单项指数中，存货指数较上月上升，收费价格指数较上月持平，其馀各指数的环比均呈现不同程度回落。

中国物流与采购联合会副会长蔡进认为：9月份，商务活动指数为59.3%，环比上升。以零售业为首的消费性行业带动非制造业经济活动整体活跃，季节性因素较为明显。新订单指数为52.8%，环比连续第二个月回调，後期市场需求有待进一步稳固。新出口订单指数为49.7%，自今年3月以来首次回落至50%以下，环比回调幅度最大。需密切关注复杂的国际经济环境对我国经济发展的影响。

房地产业商务活动指数为51.0%，环比回落0.3个百分点，新订单指数为44.3%，环比回落1.4个百分点，说明当前房地产市场需求较为低迷，并在观望中继续趋于回落。中间投入价格指数和收费价格指数一降一平，物价水平的稳定趋势进一步巩固。当前，应在稳定物价总水平的基础上，防止形成新涨价因素，以巩固宏观调控的成果。

新订单指数继续回调。2011年9月新订单指数为52.8%，比上月回落1.3个百分点。分行业来看，建筑业最高,为54.4%；生产性服务业和消费性服务业较为接近，分别为52.8%和52.3%。20个行业中，零售业、计算机服务及软件业、电信及其他信息传输服务业和建筑安装业等行业高于50%；建筑装饰业、铁路运输业和水上运输业3个行业位于50%；航空运输业、环境及公共设施管理业和其他服务业等行业低于50%。

新出口订单指数降幅最大。2011年9月新出口订单指数为49.7%，环比回落4.4个百分点。分行业来看，建筑业最高，达到59.3%；生产性服务业和消费性服务业均低于50%，分别为49.4%和47.4%。20个行业中，房屋及土木工程建筑业、计算机服务及软件业和管道与其他运输及仓储业等行业高于50%；建筑安装业、电信及其他信息传输服务业、批发业和零售业等行业位于50%；建筑装饰业、环境及公共设施管理业和航空运输业等行业的新出口订单指数低于50%。

中间投入价格指数小幅回调。2011年9月中间投入价格指数为59.9%，环比回落0.3个百分点。分行业来看，建筑业和消费性服务业相同，均为61.0%；生产性服务业最低，为57.6%。20个行业中，餐饮业、建筑装饰业、住宿业、零售业和建筑安装业等行业高于60%；房地产业、航空运输业、电信及其他信息传输服务业和邮政业等行业在50%-60%之间。

收费价格指数与上月持平。2011年9月收费价格指数为51.4%，较上月持平。分行业来看，建筑业和消费性服务业的收费价格指数最为接近，分别为52.0%和52.1%；生产性服务业最低，为50.1%。20个行业中，零售业、计算机服务及软件业、批发业、环境及公共设施管理业和房屋及土木工程建筑业等行业的收费价格指数高于50%；建筑装饰业、水上运输业和管道与其他运输及仓储业等行业的收费价格指数位于50%；航空运输业、铁路运输业、电信及其他信息传输服务业和其他服务业等行业的收费价格指数低于50%。

中国非制造业PMI指数体系，由商务活动、新订单、新出口订单、积压订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期10项扩散指数构成。由于没有合成指数，国际上通常用商务活动指数来反映非制造业经济发展的总体情况，一般来说该指数达到50%以上，反映非制造业经济总体上升或增长；低于50%，反映非制造业经济下降或回落。(完)