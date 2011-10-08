〔中国经济〕十一期间零售和餐饮企业销售额近七千亿元,同比增17.5%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月8日电---中国商务部表示,"十一"黄金周节日期间(10月1日至7日),其重点监测的中国零售和餐饮企业销售额约6,962亿元人民币,较去年同期增长17.5%.
周五刊登在商务部的新闻稿显示,"十一"期间,云南、天津、陜西、河北重点企业销售额同比分别增长27%、26.5%、25%和24.8%,甘肃、河南、山东、山西、黑龙江同比涨幅也在两成左右.
新闻稿并称,"十一"期间的主要生活必需品市场供应充足,价格基本平稳.据监测,与节前9月30日相比(下同),节日期间36个大中城市鸡蛋平均零售价格下降0.4%.
同期,菜籽油零售价格下降0.1%,花生油价格持平,豆油价格上涨0.2%.猪肉批发价格持平,羊肉、牛肉价格分别上涨0.3%和0.5%.食糖零售价格上涨0.3%.白条鸡零售价格上涨0.7%.18种蔬菜批发价格平均上涨1.4%.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。