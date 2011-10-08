〔中国社会〕上海地铁追尾系人为责任事故,12名责任人受处理

路透北京10月8日电---新华社报导称,上海地铁追尾事故被认定为人为责任事故,12名责任人受到严肃处理.且认定申通集团存在执行规章制度不严、应急管理不到位,设备设施维护、隐患排查治理不到位等问题.

上海申通地铁集团有限公司为中国地铁运营商--申通地铁(600834.SS)的控股股东.

新华社周四报导援引上海地铁"9・27"事故调查组公布事故调查结果称,地铁行车调度员在未准确定位故障区间内全部列车位置的情况下,违规发布电话闭塞命令,接车站值班员在未严格确认区间线路是否空闲的情况下,违规同意发车站的电话闭塞要求,导致两列车追尾相撞.

报导称,12名事故责任人受到了行政降级、调离工作岗位等严肃处理,其中10号线调度控制中心调度长汤志华被给予行政撤职.申通集团总裁俞光耀、申通集团董事长应名洪被给予行政记大过处分.

事故调查组并要求,申通集团应深刻吸取事故教训,举一反三,优化完善地铁运行规章制度;进一步健全隐患排查治理机制,加强培训,进一步健全特大型城市 地铁运营的管理机制,不断提升城市地铁运营安全.

9月27日,上海地铁10号线两列列车在豫园站至老西门站下行区间百米标176处发生追尾事故,295人到医院就诊检查,无人员死亡,该事故为中国42年来最严重的地铁事故.(完)