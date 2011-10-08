〔中国能源〕汽柴油零售价或最早于周日下调,幅度300元/吨--息旺能源

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京10月8日电---行业网站息旺能源网周六引述接近中国国家发展和改革委员会人士表示,中国或最早于周日下调汽柴油零售价,幅度或是300元人民币/吨.
是次下调将为中国今年以来首次下调成品油价格,降幅j介于3%至3.5%.
今年以来发改委已两次上调成品油价,最近一次调整为今年4月7日,涨幅在5%左右.
欲浏览中国自2003年以来成品油价格调整情况一览,请点选[ID:nCN1726431]
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。