版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 8日 星期六 15:45 BJT

〔中国能源〕汽柴油零售价或最早于周日下调,幅度300元/吨--息旺能源

路透北京10月8日电---行业网站息旺能源网周六引述接近中国国家发展和改革委员会人士表示,中国或最早于周日下调汽柴油零售价,幅度或是300元人民币/吨.

是次下调将为中国今年以来首次下调成品油价格,降幅j介于3%至3.5%.

今年以来发改委已两次上调成品油价,最近一次调整为今年4月7日,涨幅在5%左右.

欲浏览中国自2003年以来成品油价格调整情况一览,请点选[ID:nCN1726431]

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐