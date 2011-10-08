〔中国能源〕发改委宣布今年首次下调汽柴油价格,研究缩短调价周期(更新版)

(新增更多内容)

* 发改委下调汽柴油零售价300元/吨,降幅约3%

* 为年内首次下调,因国际原油价格震荡走低

* 将完善定价机制并择机推出,缩短调价周期

路透北京10月8日电---国际油价震荡回落数月之後,中国国家发改委宣布年内首次下调成品油价格,并表示正在研究完善定价机制,缩短调降周期.

发改委周六宣布,自10月9日(周日)起将汽油、柴油零售价下调300元人民币/吨,据路透计算降幅约为3%.今年以来发改委已两次上调成品油价,最近一次于4月7日上调5%左右.

今年8月初以来国际市场油价震荡下行.据行业网站息旺能源网计算,以连续移动22个工作日均价计,布伦特/迪拜/辛塔三地原油10月7日较4月6日下跌4.09%,达到4%的调价边界条件.

"此次下调国内成品油价格,有利于降低社会运行成本、缓解价格总水平上涨压力."发改委网站周六刊登新闻稿称.

中国政府把稳定物价作为今年宏观调控的首要任务.8月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.2%,较上月创下的37个月新高6.5%有所回落,但仍处于高位.

**研究改革定价机制**

对于成品油定价机制改革,发改委表示,将在现行体制机制框架内,围绕缩短调价周期、加快调价频率,改进成品油调价操作方式,以及调整挂靠油种等方面,进一步完善成品油价格机制.

"目前改革思路正在研究论证过程中,待各方面意见基本达成共识後,择机推出."发改委说.

而针对目前国内炼油企业仍处于亏损状态的问题,发改委指出,要求中石油、中石化、中海油公司发挥石油企业内部上下游利益调节机制,平衡好各环节利益关系,缓解炼油企业困难,同时做好成品油生产和调运的衔接保证农业秋收秋种用油需求.

新华社周六提供数据显示,是次调价後,汽柴油零售价大约每升分别降0.22元、0.26元.(完)

浏览发改委新闻稿,请点选[ID:nCN2009433]

中国自2003年以来成品油价格调整情况,请点选[ID:nCN2009423]