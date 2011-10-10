"占领华盛顿"活动示威者与保安发生激烈冲突

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月8日电（记者 Xavier Briand）---美国华盛顿国家航空航天博物馆发言人劳拉（Isabel Lara）称，由于反战示威者试图入馆，并与保安发生冲突，当局于周六下午关闭了这家博物馆。

劳拉称，约有150-200名抗议者与六名保安发生冲突，其中一人被捕。

劳拉称，现场发生很多冲撞，一名被困保安喷洒辣椒水，迫使抗议者退出门外。她表示不清楚是否有人受伤。

劳拉称，保安要求抗议者不能持标语入馆後，双方在博物馆入口两扇玻璃门之间的门厅发生冲突。

抗议组织者称，他们试图进入博物馆，这是"占领华盛顿"反战游行的一部分，该活动始于周四，即阿富汗战争开战10周年纪念日。

组织者在发给路透的邮件中称："该活动与'占领华尔街'游行表明，全美人民希望走上街头，呼吁社会及经济公平，结束伊拉克战争和阿富汗战争。"

退休陆军上校莱特（Ann Wright）在邮件中写道："美国一家大型博物馆的保安，居然向美国人喷洒辣椒水，这太令人发指了！博物馆里的无人机和喷洒辣椒水事件，是美国镇压行为的确凿证据。"（完）