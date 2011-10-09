〔货币市场〕银行融资压力仍然偏高,受欧债危机相关担忧影响

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约10月7日电---银行融资压力周五仍然偏高,远期合约行情预示短期美元贷款利率继续上升,因欧洲债务危机相关担忧继续给欧元区银行业带来压力.
远期合约显示,三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)料继续以每天三分之一基点的速度攀升,到12月达到55个基点左右,3月时升至65个基点.
三个月伦敦银行间美元拆放款利率USDLIBOR3M=周五升破39个基点,为约14个月以来的最高水平.
欧元/美元交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP仍然高企,三个月期欧元/美元互换利差约为负95个基点.
"我认为在欧洲在银行资产重组方面取得实质进展之前,货币市场将继续非常低靡,"瑞士信贷驻纽约利率策略师Carl Lantz称.
"随着货币基金减少放贷,并且不再为欧洲银行置换到期商业票据,情况可能进一步恶化,"他表示.
美国货币基金一直在减少对欧洲银行的商业票据贷款,因担心该地区主权债务危机扩散.这导致银行寻找替代资金.
若危机没有解决方法,贷款减少的趋势可能持续到关键的年底时期,此时投资者通常会抛售风险资产,为年报清理资产负债表.
欧洲银行周四推出一项美元互换操作,并宣布将在今年稍晚进行两次分别为12个月期和13个月期的新资金标售,以缓和一直困扰欧美银行业者的融资压力和压低借款利率.
但一些人担心新举措仍然不够.(完)
--编译 王丽鑫;审校 王冠中
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