《综述》美国9月非农就业岗位增加缓解衰退担忧,但景况仍然疲弱

* 9月非农就业岗位增加103,000个

* 罢工者复工令就业岗位增加45,000个,政府部门就业岗位则减少

* 失业率仍为9.1%

* 平均时薪和每周平均工时上扬

记者 Lucia Mutikani 编译 王丽鑫

路透华盛顿10月7日电---美国就业岗位9月增幅超出预期,此前两个月数据亦上修,缓解对衰退的担忧.

不过失业率连续第三个月高居9.1%,继续给总统奥巴马和美国联邦储备理事会(美联储,FED)施加采取更多措施激励复苏的压力.

劳工部周五公布,9月非农就业岗位增加103,000个,不过其中包括通信行业45,000名罢工工人复工.将此扣除後就业岗位增加58,000个.

"这令人更确信美国经济避开了衰退,不过并非意味着脱离危险,因为仍然有很高的风险,"道明证券(TD Securities)驻纽约资深宏观策略师Millan Mulraine称.

就业增长仍然达不到令失业率下降所需的幅度,但该数据比分析师的预期强劲.平均时薪反弹,每周平均工时增加.7月和8月数据修正值显示,这两个月就业岗位增幅比初值多99,000个.

尽管大量新劳动人口加入劳动力大军,但失业率仍保持稳定.

美股结束三连阳,因西班牙和意大利评级遭调降,影响超过就业报告.美债价格连续第四日下跌,同时美元指数小幅上涨.

分析师此前预期,9月增加60,000个就业岗位,失业率保持9.1%.自今年第一季後就业增长大幅缩减,当时就业岗位月均增幅超过165,000个.

参看美国非农就业报告,请点选(link.reuters.com/myp34s)

参看美国非农就业分类报告,请点选(r.reuters.com/kus53s)

参看美国失业率和就业岗位变化,请点选(r.reuters.com/was53s)

就业市场疲软是对奥巴马很关键的挑战.他要在2012年11月获得连任,有一场硬仗要打.

奥巴马已提议一系列激励就业增长的举措,不过计划遭到共和党强烈反对,使华盛顿可能更难采取果断举措.

"现在顶多只是疲弱增长,这届政府没有拿出任何能带来改变的举措,"前共和党参议员Rick Santorum在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称.

白宫官员承认,就业增长情况不够好.

"我不会说我们对此感到满意,一点都没有,"白宫高级经济助理斯珀林对Reuters Insider称."经济仍然有停滞或甚至再次衰退的风险."

美国经济增长环比年率至少要达到2.5%,就业岗位每月增长约125,000个,才仅能保持失业率不上升.

**关注衰退**

医疗、建筑、零售及专业和商业服务都为就业岗位增长做出贡献,但制造业连续第二个月构成拖累.

这份备受关注的就业报告是美国经济可能避过衰退的最新证明,但该国1,400万人的失业大军前景仍然黯淡.

9月民间部门增加137,000个岗位,高于8月的42,000个.不过政府部门就业岗位减少34,000个,因地方政府岗位减少35,000个,邮政服务岗位减少5,000个.

地方政府减少的岗位中,有24,400个属于教育行业.

最近制造业、商业支出和汽车销售方面的报告显示,经济第三季状况好转,不过就业增长没有加速.

分析师警告称,经济仍然没有脱离危险,欧洲债务危机带来威胁,可能拖累美国的复苏.德国8月工业生产下降.[ID:nCN2007697]

**徒劳举措**

美联储上月宣布新举措推低长期借款利率,以提振复苏,不过分析师认为在很多美国人难以获得信贷之际,该举措不会有多少成效.

美联储一份报告显示,美国8月消费信贷降幅创近一年半以来最高,证明家庭削减支出,美国赤字相关的政治角力及美股大跌打击家庭信心.

经济前景的不确定性令企业不愿积极招聘.

"经济的一大问题是对欧美经济政策没有信心,"加州州立大学经济学教授Sung Won Sohn称."多数牌已经摊开,政客间争论不休."

尽管9月失业率维持不变,但其他衡量失业的指标则更显黯淡.

平均失业时间触及40.5周的纪录高位,1,400万失业人口中,失业时间超过六个月的接近45%,高于8月时的42.9%.

此外,计入想工作但放弃找工作的失业人口,以及因经济因素只做兼职的失业率从16.2%上升至16.5%.

不过还是有些亮点.

平均时薪增加0.04美元,上月则为下滑;每周平均工时从34.2小时增至34.3小时.

医疗和社会服务行业增加40,800个岗位,建筑业增加26,000名工人,临时岗位增加19,400个.

不过制造业减少13,000个岗位,连续第二个月下降.(完)