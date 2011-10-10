中国政府房价降温努力初显成效

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月7日电（记者 Emily Kaiser）---中国房地产泡沫逐渐挤出，这一调整对经济的影响看似相对温和。

与美国不同，中国居民购房首付比例通常高于40%。这意味着，消费者不必担心因房价温和下跌而一贫如洗，银行也无需担忧，会出现大规模房贷违约。

国际货币基金组织（IMF）称，房贷占中国国内生产总值（GDP）中的比重不到20%，约为美国比例的五分之一。

香港渣打银行经济学家王志浩（Stephen Green）称：“在美国，买房是重要的贷款工具。而在中国，买房是为了保值增值。”

这是中美楼市关键的差别。美国次贷危机引发全球金融危机。这表明，即使中国楼市出现类似下滑，对经济的影响也远不及美国严重。

但中国房地产市场的调整过程也一样是痛苦的。

中国面临一些有待解决的问题。一些城市的新房成交量大幅下降，导致房地产开发商违约风险增加。依赖于售地来偿还1.5万亿美元地方债的地方政府，但却发现资金流变缓，从而给银行造成坏账。

但中国政府似乎已做好准备，有意也能够控制楼市调整所带来的经济冲击。过去的一年半里，中国为给房价降温，严打炒房投机行为。

如果中国能坚持贯彻这一政策，愿意、也有望成为少数在楼市崩盘前成功挤出泡沫的国家之一。过去18个月间，中国政府推出一系列措施打击投机者，促使楼市降温。

但如果出现全球衰退，一切则很难预测。

**楼市泡沫**

全国数据表明，中国居民的购房能力与英国差别不大，仅略逊于美国。过去五年，美国房价急剧下跌。

但在北京和上海等大城市，房价则高得离谱。IMF数据显示，在北京购买一套70平米的住房成本，约为年均家庭可支配收入的20倍，是全国水平的四倍，比美国高出近七倍。

北京、上海和杭州的居民购房能力甚至不及以房价极高而闻名的东京。

中国人民银行在9月中旬进行的调查显示，76%的城市居民认为房价过高，38%的被访者认为，今年房价将继续上涨。两项数据均高于人行6月中旬的调查结果。

中国高房价对社会稳定的威胁可能大于对金融业的威胁。当居民普遍买不起房时，社会动荡风险将随之上升，这引起中国领导层的警觉。

这也一定程度上说明了中国政府迅速打击投机炒房的原因。其它国家则完全依靠市场力量，挤出楼市泡沫，但这种做法有时会对经济造成灾难性冲击，例如美国。

**未来情况**

花旗私人银行亚洲首席策略师伍兹（John Woods）称：“中国目前问题是，政府告诉民众，不希望其投资楼市，但没有告诉民众其它的投资方式。”

今年早些时候，IMF向中国政府楼市政策谏言献计，包括加息、推动金融市场发展和全面徵收房产税。

预计前两项举措不会近期推出。至于房产税，重庆试行徵收房产税，房价降温效果明显。重庆市长上周告诉路透社，房产税徵收范围或最终扩大至全国。

这一调整政策出台过晚，无法扭转现有楼市局面，但北京出台的限购令确实开始奏效。包括北京在内的一些大城市，房价已有所下降。

巴克莱资本经济学家常建预计，到今年年底，中国房价将从今年的高位下跌10%。她表示：“我认为，短期内泡沫不会突然破裂。我认为，泡沫在逐渐变小。”（完）