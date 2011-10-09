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亚洲 | 2011年 10月 9日 星期日 11:11 BJT

〔中国新债〕农发行下周二将招标发行至多150亿元固息债,期限五年

路透上海10月9日电---中国农业发展银行公告称,将于下周二(11日)在银行间债市招标发行不超过150亿元人民币固息金融债,期限五年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为农发行今年第17期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权以数量招标的方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债首场投标时间为10月11日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为10月17日,10月12日-17日为分销期,10月21日上市.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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