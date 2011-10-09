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亚洲 | 2011年 10月 9日 星期日 11:17 BJT

〔中国新债〕临沂矿业集团下周二发5亿元一年定存基准浮息中票,期限五年

路透上海10月9日电---中国临沂矿业集团有限责任公司公告称,将于下周二(11日)簿记建档

发行5亿元人民币浮息中期票据(一年定存基准),期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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临沂矿业集团 10 5 5 10/11簿记建档 建设银行 AA 10/12 10/13

(浮息,一年定存基准)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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