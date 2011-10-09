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亚洲 | 2011年 10月 9日 星期日 11:34 BJT

〔中国新债〕中国铁物下周四将发行15亿元中期票据,期限三年

路透上海10月9日电---中国铁路物资股份有限公司公告称,将于下周四(13日)簿记建档发行

15亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中国铁物 15 15 3 10/13簿记建档 农业银行 AAA 10/17 10/18

民生银行

==============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--整理 冉莹; 审校 张喜良

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