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亚洲 | 2011年 10月 9日 星期日 11:48 BJT

〔中国新债〕珠海港控股集团下周五将发行6亿元中期票据,期限五年

路透上海10月9日电---中国珠海港控股集团有限公司周日公告称,将于下周五(14日)在银行间

债市簿记建档发行6亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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珠海港控股集团 -- 6 5 10/14簿记建档 光大银行 AA 10/17 10/18

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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