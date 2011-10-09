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亚洲 | 2011年 10月 9日 星期日 12:10 BJT

〔中国新债〕中铁十九局下周四将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海10月9日电---中国中铁十九局集团有限公司公告称,将于下周四(13日)在银行间债市

簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中铁十九局 5 5 12 10/13簿记建档 中信银行 AA 10/17 10/18

=========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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