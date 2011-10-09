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亚洲 | 2011年 10月 9日 星期日 12:19 BJT

〔中国新债〕中国中冶下周三将发行100亿元短期融资券,期限一年

路透上海10月9日电---中国冶金科工股份有限公司(601618.SS)(1618.HK)周日公告称,将于

下周三(12日)在银行间债市簿记建档发行100亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中国中冶 144 100 12 10/12簿记建档 中信证券 AAA 10/14 10/17

(1618.HK)(601618.SS) 中信银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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