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亚洲 | 2011年 10月 9日 星期日 18:31 BJT

更正(公司方):〔中国新债〕陜西有色集团下周三将发行30亿元短期融资券,期限一年

(更正:公司方将债券缴款日由10月"14日"更改为"13日",上市日亦由"17日"更改为"14日".)

路透上海10月9日电---中国陜西有色金属控股集团有限责任公司周日公告称,将于下周三(12日)

簿记建档发行30亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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陜西有色集团 -- 30 12 10/12簿记建档 兴业银行 AAA 10/13 10/14

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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