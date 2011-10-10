《中国基金发行日程表》--10月10日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
*天弘丰利分级 天弘基金 邮储银行 华夏银行、中信建投等 10/24-11/18 发售规模上限为40亿元人民币
债券基金(LOF) (含认购资金在募集期产生的利息)
*摩根士丹利华鑫 华鑫基金 建设银行 中国银行、中信证券等 10/17-11/11
深证300增强基金
*天治稳定收益 天治基金 中信银行 交通银行、华泰证券等 10/12-11/11
债券基金
*海富通国策 海 富 通 中国银行 建设银行、招商证券等 10/10-11/11
导向股票基金
*中海消费主题 中海基金 农业银行 招商银行、国泰君安等 10/10-11/4
精选股票基金
*大成中证消费 大成基金 农业银行 中国银行、银河证券等 10/10-11/4
主题指数基金
*汇丰晋信货币基金 汇丰晋信 交通银行 农业银行、兴业证券等 10/10-10/28
博时回报灵活 博时基金 建设银行 光大银行、长江证券等 10/10-11/4
配置混合基金
中邮上证380 中邮创业 中国银行 招商银行、安信证券等 9/28-10/31
指数增强型基金
泰信中小盘精选 泰信基金 中国银行 工商银行、金元证券等 9/13-10/21
股票基金
长盛同祥泛资源 长盛基金 建设银行 农业银行、国元证券等 9/19-10/21
主题股票基金
工银瑞信主题策略 工银瑞信 交通银行 工商银行、光大证券等 9/19-10/20
股票型基金
注: 1."*"表新增或更新.
2.天相数据显示,2010年基金资产总规模为2.44万亿元人民币(不包括QDII基金,包括ETF联接基金),
比2009年的2.6万亿下降约6%.在各类型基金中,债券型基金规模比09年大幅增长668亿元,达到
1,507.4亿;而货币型基金规模比09年减少约1,000亿元;其馀各类基金规模与09年相比均略有减少.
3.2010年基金公司管理资产规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、广发、南方、大成、
银华、华安、富国.(完)
--整理 冉莹; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。