《加拿大经济焦点》就业岗位增幅远超越预期,美国就业数据相形见绌

* 就业增长远超预期的10,000个新岗位

* 失业率较美国低2个百分点

* 银行业和楼市强健抑制危机的冲击

* 加拿大央行料在更长时间维持较低利率

* 加元和债券收益率上涨

记者 Randall Palmer 编译 王丽鑫

路透渥太华10月7日电---加拿大9月新增就业岗位达到预期的六倍,再度遥遥领先美国.其他富裕国家仍在苦于应对债务负担及信心下滑之际,加拿大经济仍然蓬勃.

加拿大统计局(Statistics Canada)周五公布,加拿大9月大增60,900个就业岗位.经两个经济体规模差距,以及统计方式差异的调整後,相当于美国新增50万个岗位.

美国9月新增103,000个就业岗位.[ID:nCN2009485]

"该数据是重磅新闻,"道明证券(TD Securities)的宏观策略师Mazen Issa称.

尽管加拿大经济第二季小幅萎缩,主要因临时因素影响,但该国从上次衰退走出後,比美国等许多其他发达经济体势头更强劲.

截至1月,加拿大在2008-09年危机时期失去的就业岗位便全数弥补回来,而官方预期下半年会温和增长.

加拿大银行业实务更加谨慎,意味着不会有次级抵押贷款危机,政府也无须援救银行,而消费者则持续支出和借贷.加拿大央行在危机爆发後降息也帮助促生楼市繁荣.

加拿大统计局称,8月失业率从7.3%降至7.1%,远低于美国高逾9%的失业率.美国9月失业率为9.1%.

"这里就业大幅增长,与美国相比更是可观...(不过)我们仍处于脆弱的全球复苏中,"加拿大总理哈珀对记者称.

受该数据提振触,加元及一周高位,债券价格下跌.

9月就业增长远超越路透调查预估中值的新增10,000个岗位,即便最乐观的预测也仅为新增30,000个岗位.8月加拿大就业岗位减少5,500个.

此外,9月全职岗位增加63,800个,而兼职岗位减少2,900个,令数据更显乐观.

参看加拿大和美国就业对比图表,请点选(link.reuters.com/baq34s)

失业率为2008年12月以来最低,看来反映出加拿大失业者找到工作的速度更快.

加拿大统计局最近表示,美国失业者有约15%的机率在一个月内重新找到工作,在加拿大这一机率约为33%.2008-2011年加拿大失业者中,约半数在四个月内找到支薪工作,前两次衰退时这一比例为42%.

一些分析师表示,这是因为建筑业比美国稳健得多.加拿大公共部门规模更大,可能也起到一定作用,因公务员可以更快速找到工作.

**维持低利率**

数据缓解了市场对于加拿大央行降息的预期.隔夜指数互换显示,交易商下调对今年或明年降息的预期BOCWATCH.

"加拿大央行可能更加确信经济在好转,不需要进一步激励,"BMO资本市场的Sal Guatieri称.

周五一项路透调查显示,加拿大初级交易商现预期加拿大央行在2012年9月升息,前月调查预期为7月收紧政策.

加拿大皇家银行首席经济分析师Craig Wright表示,尽管就业数据令人惊喜,但国内问题并不是决策者面临的主要挑战.

"挑战来自海外,短线而言,我们仍在等待欧元区采取等多预防性政策措施,中长期而言,则等待美国方面的行动,"他称.

Scotiabank经济分析师Derek Holt和Karen Cordes Woods称,这份乐观报告具有误导性,他们不会为此欣喜若狂.

除教育行业的失真外,他们指出自雇者增加38,900个,而实际雇用中,民间部门岗位减少14,900个.(完)