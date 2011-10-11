分析:中国人在阿富汗,只谈经济不谈政治?

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀布尔10月4日电---中国旅客搭乘阿利亚纳航空公司每周一次的332航班，从乌鲁木齐飞往阿富汗首都喀布尔，这折射出崛起的中国与经济贫困、局势不稳的阿富汗之间的关系。

此次航班的九名中国旅客中，有六人前往一家中资铜矿，两人为一家中国电信设备商工作，还有一人是一家中国餐馆的老板，他们带了酒及冷冻猪肉等违禁品，办理登机时遇到了麻烦。

餐馆老板李晓峰（音译）来自中国浙江，去年在喀布尔开了家餐馆。他说：“（阿富汗）局势没有新闻报导里说的那麽糟，我希望能赚到钱。”

中国与阿富汗贸易虽然规模不大，但呈增长势头。随着西方军队逐步撤离，许多阿富汗人盼望中国能提供经济上的援助。

与其他伊斯兰国家相比，中阿贸易规模还很小。今年前7个月双边贸易额1.149亿美元，仅相当于中国和巴基斯坦贸易额的2%。

但阿富汗矿产资源丰富，这对资源需求旺盛的中国有很大的吸引力，且有利可图，而中国企业也具备了在恶劣环境下经营或盈利的能力。

中国一家财团2008年获得了阿富汗首个重大采矿合约，即开采艾纳克（Aynak）铜矿。

这个项目对阿富汗摆脱对外援依赖，具有举足轻重的作用，满足了政府的大部分预算所需，但该项目进展较预期缓慢。

该项目开发方之一--中国中冶(1618.HK)一名要求匿名的人士告诉路透：“喀布尔官员总是说‘好好好’，可是到了操作现场，总有许多问题要面对。”

不过这样的缓慢进程，可能其实也是中方所希望的，一些中国官员不希望中国在阿富汗卷入军事或安全事务。

华东师范大学国际关系与地区发展研究院副院长何明称，中国不想卷入阿富汗外交事务。

近几十年来，外国干预阿富汗事务往往耗资耗力，还引发争议。何明称，对中国来说，在阿富汗扮演活跃角色相当危险。

**谈经济不谈政治?**

他指出，中国公司到阿富汗开展项目没问题，但关于政治影响力，中国还不具备必要的条件和能力。

北京对阿富汗的态度模棱两可，官方在开放边境方面的犹豫不决就是个例证。

中国担心伊斯兰暴力事件从阿富汗扩散至新疆，并且阿富汗动荡局势也令人忧虑。

中国对阿富汗的未来固然有兴趣，但也会吸取前苏联和美国在阿富汗事务方面的教训，因此，北京可能不打算与阿富汗在政治或军事方面有过多交集。

社科院专家叶海林称，中国要在该地区施加影响力，首选是巴基斯坦而非阿富汗。

虽然中国对阿富汗政治和安全事务持观望态度，但这并没有阻挡中国企业在该国寻求宝贵资源和利润的步伐。

中国能源经济研究中心主任林伯强说：“中国别无选择，只能走出去寻求资源，以确保能源安全。”

据中国驻阿富汗使馆商务参赞仵刚晨称，截至6月底，中国企业在阿富汗承揽的道路、电讯、建筑类承包工程项目近40个，合同额约4.88亿美元。

他近期接受中国《国际商报》采访时表示：“（战後）重建等于市场。重建等于机会。”

仵刚晨敦促中国投资者关注在阿富汗的市场机遇，尤其是能源、基础设施、贸易、服务业和加工制造业等领域。（完）