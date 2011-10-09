〔中国新债〕财政部10月将代理招标355亿元地方债,期限三年和五年

路透上海10月9日电---中国财政部周日公告称,10月将代理招标发行宁夏等七省区市地方政府债券,总额355亿元人民币.其中,17日招标三年期品种,金额176亿元;24日招标五年期品种,金额179亿元.

刊登在中国债券信息网的公告显示,本次地方债发行主体包括宁夏、河南、北京、大连、辽宁、吉林、内蒙古等七个省区市.

财政部今年计划代理发行2,000亿元地方债,与去年持平,此前已发行了六期,共1,416亿元.

证券时报此前报导称,中国地方政府自主发债试点首单将花落浙江.浙江省2011年地方政府债券发行规模为80亿元(其中计划单列市宁波13亿元),将全额用于市县,且企业和个人投资的利息所得不征所得税.[ID:nCH0081697](完)

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