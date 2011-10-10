(重温稿)〔中国债市〕9月银行间债市机构投资者多减持现券,然规模相对有限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月9日电---中国银行间债市9月主要投资者多减持现券.其中,商业银行及基金公司均结束此前持续增持格局,不过,减持规模相对有限.
同时,保险公司当月延续减持趋势,力度较上月明显放缓;证券公司则继续小幅增持现券.
中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,9月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.08万亿(兆)元人民币,当月减少741亿元,结束此前连续四个月的净增持.
此外,基金公司当月债券托管量减少36亿元,上月为增加533亿元;保险机构亦继续减持现券,不过金额萎缩至31亿元.
数据并显示,9月发行债券3,673亿元,当月末债券托管量为20.72万亿元,较上月减少923亿元.其中,基金公司和保险机构的债券托管馀额分别为1.47万亿元,和1.98万亿元.
以下为2011年9月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2011年9月末 当月增减
========================================
商业银行 140,810 -741
----------------------------------------
基金公司 14,670 -36
----------------------------------------
保险机构 19,769 -31
----------------------------------------
证券公司 1,703 +22
========================================
以下为2011年9月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):
2011年9月末 当年增减 当月增减
======================================================
政府债券 72,764 +6,136 +974
------------------------------------------------------
央行票据 21,160 -19,749 -2,688
------------------------------------------------------
政策性金融债 63,961 +12,357 +890
------------------------------------------------------
政府支持机构债 1,090 -- --
------------------------------------------------------
商业银行债 7,552 +1,457 +43
------------------------------------------------------
非银行金融机构债 567 -- --
------------------------------------------------------
企业债券 16,072 +1,561 -3
------------------------------------------------------
短期融资券 6,165 -366 -708
------------------------------------------------------
中期票据 17,686 +4,150 +572
------------------------------------------------------
集合票据 89 +34 --
------------------------------------------------------
资产支持证券 99 -84 -2
------------------------------------------------------
外国债券 40 -- --
======================================================
合计 207,244 +5,496 -923
以下为2011年9月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):
2011年9月 2010年全年
=========================================
债券发行量
其中:本币债 3,673 95,088
美元债 -- 4
-----------------------------------------
现券交割量
(银行间) 50,460 676,872
------------------------------------------
回购交割量 83,767 947,929
------------------------------------------
债券兑付量 5,075 67,387
==========================================
中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。