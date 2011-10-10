(重温稿)〔中国债市〕9月银行间债市机构投资者多减持现券,然规模相对有限

路透上海10月9日电---中国银行间债市9月主要投资者多减持现券.其中,商业银行及基金公司均结束此前持续增持格局,不过,减持规模相对有限.

同时,保险公司当月延续减持趋势,力度较上月明显放缓;证券公司则继续小幅增持现券.

中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,9月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.08万亿(兆)元人民币,当月减少741亿元,结束此前连续四个月的净增持.

此外,基金公司当月债券托管量减少36亿元,上月为增加533亿元;保险机构亦继续减持现券,不过金额萎缩至31亿元.

数据并显示,9月发行债券3,673亿元,当月末债券托管量为20.72万亿元,较上月减少923亿元.其中,基金公司和保险机构的债券托管馀额分别为1.47万亿元,和1.98万亿元.

以下为2011年9月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2011年9月末 当月增减

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商业银行 140,810 -741

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基金公司 14,670 -36

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保险机构 19,769 -31

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证券公司 1,703 +22

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以下为2011年9月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

2011年9月末 当年增减 当月增减

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政府债券 72,764 +6,136 +974

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央行票据 21,160 -19,749 -2,688

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政策性金融债 63,961 +12,357 +890

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政府支持机构债 1,090 -- --

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商业银行债 7,552 +1,457 +43

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非银行金融机构债 567 -- --

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企业债券 16,072 +1,561 -3

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短期融资券 6,165 -366 -708

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中期票据 17,686 +4,150 +572

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集合票据 89 +34 --

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资产支持证券 99 -84 -2

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外国债券 40 -- --

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合计 207,244 +5,496 -923

以下为2011年9月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

2011年9月 2010年全年

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债券发行量

其中:本币债 3,673 95,088

美元债 -- 4

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现券交割量

(银行间) 50,460 676,872

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回购交割量 83,767 947,929

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债券兑付量 5,075 67,387

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)