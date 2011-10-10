(重温稿)〔中国新债〕财政部四季度将发行七期记账式国债,包括11月50年长债

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海10月9日电---中国财政部周日公告称,将在四季度发行七期记账式国债,较三季度减少五成;其中11月9日将招标发行50年期长期国债.
路透9月末曾引述消息人士透露,财政部计划四季度再发行一期50年期国债,具体招标日期可能将安排在11月.这将是今年第二期50年期国债,今年首期300亿元人民币50年国债已于5月招标发行.[ID:nCN1991831]
刊登在中国债券信息网的公告并显示,财政部四季度还将发行部分储蓄国债,期限为一年、三年和五年.
以下是2011年第四季度记账式附息国债发行日期:
期限(年) 招标日期 付息方式
7 10月12日 按年付息
5 10月19日 按年付息
50 11月9日 按半年付息
10 11月16日 按半年付息
7 11月23日 按年付息
3 12月7日 按年付息
10 12月14日 按半年付息
2011年第四季度储蓄国债发行日期和细节:
期限(年) 发行月份
1/3/5 10月
1/3/5 11月(完)
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--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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