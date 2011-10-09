日韩经济指标预测--10月10日-10月17日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月14日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------10月10日当周-------------------------------
10月10日(一)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 9月 -- +6.6%
(较前月) -- +0.3%
10月11日(二)
0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 47.3
2300 韩国失业率 9月 -- 3.1%
2350 日本未经季节调整经常帐(较上年同期) 8月 -61.2% -42.4%
未经季节调整经常帐金额(亿日圆) 盈馀4,438 盈馀9,902
2350 日本机械订单(较上月) 8月 +4.9% -8.2%
(较上年同期) -3.6% +4.0%
10月12日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 8月 -- +9.0%
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 10月 -- 正8
2350 日本银行业放款馀额(较上年同期) 9月 -- -0.5%
10月13日(四)
0100 韩国央行利率决议 10月 -- 3.25%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 -- +1.8%
进口物价(较上年同期) -- +10.0%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 9,728
外资投资日本股票(亿日圆) -- -1,693
2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上月) 9月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) +2.5% +2.6%
10月14日(五)
暂无经济指标公布.
----------------------------------10月17日当周-------------------------------
10月17日(一)
-- 韩国贸易收支(亿美元) 9月修正值 -- 顺差14
出口(较上年同期) -- +19.6%
进口(较上年同期) -- +30.5%
0430 日本工业生产 8月修正值 -- +0.8%
产能利用率指数 -- +0.6%
(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。