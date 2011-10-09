《综述》德法领导人承诺月底前推出应对债务危机的新方案

* 梅克尔与萨科齐承诺月底前推出应对危机的新方案

* 新方案预计包括针对希腊、银行与协调行动的计划

* 领导人掩饰在银行资本重组问题上的分歧,拒谈方案细节

* 萨科齐渴望11月初戛纳峰会取得成功

路透柏林10月9日电---德法领导人周日承诺,将在月底前推出解决欧元区债务危机的新的全面方案,但未透露细节并掩饰在如何增强欧洲银行业者资本状况问题上的分歧.

德国总理梅克尔与法国总统萨科齐在柏林会谈之後表示,他们的目标是在11月3-4日戛纳20国集团(G20)峰会之前提出解决希腊问题的可持续方案,同意增强银行业者的资本状况,提出加速欧元区经济协调的计划.

"我们非常清楚,法国与德国在维持欧元稳定方面肩负特殊的责任,"萨科齐在联合记者会上表示.