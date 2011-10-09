欧洲经济指标预测--10月10日-10月17日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月10日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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10月10日(一)
0600 德国贸易收支(亿欧元) 8月 顺差103 顺差101
出口(较前月) +1.5% -1.8%
进口(较前月) +0.6% -0.3%
0645 法国工业生产(较前月) 8月 -1.0% +1.5%
0800 意大利经季节调整工业生产(较前月) 8月 +0.2% -0.7%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 负19.0 负15.4
2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 9月 -1.0% -0.6%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 负24 负23
10月11日(二)
0830 英国工业生产(较前月) 8月 -0.2% -0.2%
(较上年同期) -1.2% -0.7%
制造业产出(较前月) -0.2% +0.1%
(较上年同期) +1.5% +1.9%
10月12日(三)
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.6% +2.4%
0600 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 9月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +5.4% +6.5%
0645 法国经常账收支(亿欧元) 8月 -- 赤字45
0830 英国请领失业金人数(万人) 9月 增加2.5 增加2.03
按照ILO计算的失业率 8月 8.0% 7.9%
0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -0.7% +1.0%
(较上年同期) +2.2% +4.2%
10月13日(四)
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.8%
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.1% -1.2%
(较上年同期) -1.9% -1.9%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 8月 逆差88 逆差89.2
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差53 逆差55.1
10月14日(五)
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差17.73
对全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差14.38
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 逆差40 顺差43
0900 欧元区HICP(较前月) 9月终值 +0.8% +0.2%
(较上年同期) +3.0% +3.0%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.8% +0.3%
(较上年同期) +1.7% +1.5%
0900 意大利CPI(较前月) 9月终值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +3.1% +3.1%
HICP(较前月) +1.9% +1.9%
(较上年同期) +3.5% +3.5%
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10月17日(一)
暂无重要经济数据公布.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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