《市场热谈》雅虎杨致远考虑由私募股权投资公司收购--消息人士

* 杨致远想让雅虎退出公开市场--消息人士

* 与私募股权投资公司的谈判仍处于非正式阶段

* 自从2008年拒绝微软收购以来,杨致远的影响力日益减退

路透纽约/旧金山10月9日电---最近几年,关于雅虎(YHOO.O)共同创始人及前执行长杨致远有一个广为流传的玩笑,说的是他留恋斯坦福大学高尔夫球场,晒出了矽谷最漂亮的棕褐色皮肤.

但大约六个月前这个玩笑话没人再说了,据雅虎的一名高层人士称,自那时起杨致远离开了高尔夫俱乐部,开始每天在雅虎位于加州Sunnyvale的总部现身.

据了解情况的人士,现在杨致远想找私募股权投资公司进行交易,让市值200亿美元的雅虎退出公开市场.

这样的交易将涉及保留杨致远在雅虎的股权.截止到4月2日,杨致远的股权是3.63%.另一名接近雅虎的消息人士表示,雅虎的另一位共同创始人David Filo,也可能仿效杨致远保留自己的股权.截止到5月11日,David Filo持有5.90%的雅虎股份.