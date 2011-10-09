《欧洲金融焦点》法比卢三国就援救Dexia银行达成协议,细节尚未公布

* 法国、比利时和卢森堡就救援计划达成协议

* 比利时将国有化Dexia零售银行业务

* Dexia董事会会议将批准计划

* 萨科齐和梅克尔承诺推出新的应对欧元区危机举措

路透布鲁塞尔10月9日电---法国-比利时银行业者Dexia将被分拆,并部分国有化,此前该银行深陷融资困境,敲响欧洲体质孱弱银行的警钟.

在Dexia救援计划出炉的同时,法国和德国领导人在联合新闻发布会上表示欧洲银行业需要进行资本重组,但掩饰了在如何进行重组上的分歧.Dexia银行的全球信用风险敞口为7,000亿美元,是希腊国内生产总值(GDP)规模的两倍多.

救援计划细节尚未公布,而Dexia董事会在布鲁塞尔开会以通过该计划,但根据计划,该银行在比利时的零售业务及在法国的市政融资业务将被政府掌控.

此为Dexia三年以来第二次被迫接受政府救援,因该行面临流动性紧缩问题,股价上周跌去42%.