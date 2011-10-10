〔比利时评等〕穆迪警告称可能下调比利时信用评级

路透纽约/布鲁塞尔10月7日电---评级机构穆迪周五警告比利时称,可能会下调该国信用评级,因考虑到援救法国-比利时银行业者Dexia(DEXI.BR)的负担,以及未来融资成本料将走高及经济增长疲弱这些因素.

该评级机构表示,其已将比利时Aa1的政府公债评级列入可能下调的检讨名单中.Aa1评级比最高评级Aaa低一个级距.

在过去一年中,穆迪、标准普尔和惠誉均已把比利时的AA+评等置入了负向观察名单中.这些评级机构谈到,比利时缺乏强而有力的政府,不利于该国预算方面的努力.比利时是欧元区负债最重的成员国家之一.