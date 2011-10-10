〔比利时评等〕穆迪警告称可能下调比利时信用评级

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/布鲁塞尔10月7日电---评级机构穆迪周五警告比利时称,可能会下调该国信用评级,因考虑到援救法国-比利时银行业者Dexia(DEXI.BR)的负担,以及未来融资成本料将走高及经济增长疲弱这些因素.
该评级机构表示,其已将比利时Aa1的政府公债评级列入可能下调的检讨名单中.Aa1评级比最高评级Aaa低一个级距.
在过去一年中,穆迪、标准普尔和惠誉均已把比利时的AA+评等置入了负向观察名单中.这些评级机构谈到,比利时缺乏强而有力的政府,不利于该国预算方面的努力.比利时是欧元区负债最重的成员国家之一.
穆迪提到的检讨比利时评等的三个原因是:债务高企国的主权和银行业融资成本大幅上升、比利时开放式经济的成长面临风险、以及支持银行业给公共财政带来压力.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。