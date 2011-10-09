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宏观经济 | 2011年 10月 10日 星期一 07:07 BJT

《美国重要政经日程》--10月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 美国哥伦布纪念日,联邦政府机构关闭.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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