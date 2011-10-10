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亚洲 | 2011年 10月 10日 星期一 08:53 BJT

中国前三季度A股IPO融资额降40%

(本文由路透中文网编译并提供)

路透北京10月9日电---据新华社报导，由于中国股市疲弱，打击企业上市积极性，今年前三季度中国沪深两市IPO融资额同比下降四成。

报导引述沪深股市数据称，沪深两市IPO融资总额合计约2,305亿元人民币。

IPO融资额下降是由于大规模融资项目减少、投资者不愿支撑高市盈率，且全球股市呈现疲态。

新华称，2011年以来中小板新股平均市盈率约45倍，上年同期为52.8倍。

今年IPO融资案以中小企业为主，而分析人士预计在中国推出国际板前，这种情况仍将继续。（完）

--编译 张敏;审校 朱淑珍

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