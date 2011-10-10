中国前三季度A股IPO融资额降40%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透北京10月9日电---据新华社报导，由于中国股市疲弱，打击企业上市积极性，今年前三季度中国沪深两市IPO融资额同比下降四成。
报导引述沪深股市数据称，沪深两市IPO融资总额合计约2,305亿元人民币。
IPO融资额下降是由于大规模融资项目减少、投资者不愿支撑高市盈率，且全球股市呈现疲态。
新华称，2011年以来中小板新股平均市盈率约45倍，上年同期为52.8倍。
今年IPO融资案以中小企业为主，而分析人士预计在中国推出国际板前，这种情况仍将继续。（完）
--编译 张敏;审校 朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。