〔国际油市〕全球石油需求及沙特石油出口料不会下降--沙特石油部长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透迪拜10月9日电---沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长欧那密周日表示,预期全球石油需求不会下降,该国出口亦不会因利比亚增产而减少.
"我认为需求不会下降,即使在目前的全球经济状况下,2011年日需求预估仍比2010年高出100万桶,而2012年预计增加110-130万桶,"欧那密在接受Al Arabiya电视台访问时表示.
"沙特的政策是满足客户需求,(若)他们需求增加,我们也将增产,反之亦然,"欧那密说.
他还称,沙特阿拉伯正致力于增加天然气供应.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选