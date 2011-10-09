〔国际油市〕全球石油需求及沙特石油出口料不会下降--沙特石油部长

路透迪拜10月9日电---沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长欧那密周日表示,预期全球石油需求不会下降,该国出口亦不会因利比亚增产而减少.

"我认为需求不会下降,即使在目前的全球经济状况下,2011年日需求预估仍比2010年高出100万桶,而2012年预计增加110-130万桶,"欧那密在接受Al Arabiya电视台访问时表示.

"沙特的政策是满足客户需求,(若)他们需求增加,我们也将增产,反之亦然,"欧那密说.

他还称,沙特阿拉伯正致力于增加天然气供应.(完)