〔欧洲金融〕英国首相敦促欧元区领导人采取果断措施--金融时报

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月10日电---英国首相卡梅伦(David Cameron)周一在接受英国金融时报采访时表示,除非采取果断措施消除不确定性,否则几周内欧元区就会爆发经济灾难.
卡梅伦呼吁德法两国化解歧见,在年底前推出果断计划终结不确定性,负起"集体责任".
"全球经济形势十分危急...要麽欧元区采取正确行动,要麽就可能面临灾难."(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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