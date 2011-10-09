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市场报道 | 2011年 10月 10日 星期一 07:26 BJT

〔欧洲金融〕英国首相敦促欧元区领导人采取果断措施--金融时报

路透伦敦10月10日电---英国首相卡梅伦(David Cameron)周一在接受英国金融时报采访时表示,除非采取果断措施消除不确定性,否则几周内欧元区就会爆发经济灾难.

卡梅伦呼吁德法两国化解歧见,在年底前推出果断计划终结不确定性,负起"集体责任".

"全球经济形势十分危急...要麽欧元区采取正确行动,要麽就可能面临灾难."(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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